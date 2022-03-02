"Сочи" поедет на матч с "Ростовом" на поезде

"Сочи" в рамках 20-го тура РПЛ в гостях сыграет с "Ростовом".

Фото: РПЛ





"Планируем ехать на игру с "Сочи" на поезде, других вариантов нет", - заявили представители сочинского клуба.



"Ростовом" было принято решение сделать бесплатными билеты на игру против "Сочи".



Отметим, что матч "Ростова" с "Крыльями Советов" в 19-м туре чемпионата России был перенесен из-за распоряжением Росавиации о приостановке работы аэропорта в Ростове.



"Сочи" располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 34 очка после 19 сыгранных матчей. "



Источник: Вчера стало известно, что ограничения авиасообщения для аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону продлены до 8 марта."Планируем ехать на игру с "Сочи" на поезде, других вариантов нет", - заявили представители сочинского клуба."Ростовом" было принято решение сделать бесплатными билеты на игру против "Сочи".Отметим, что матч "Ростова" с "Крыльями Советов" в 19-м туре чемпионата России был перенесен из-за распоряжением Росавиации о приостановке работы аэропорта в Ростове."Сочи" располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 34 очка после 19 сыгранных матчей. " Ростов " в таблице РПЛ занимает 14-е место, набрав в 18 матчах 18 очков.Источник: РБ Спорт