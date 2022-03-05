Как сообщила пресс-служба "Краснодара", контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон.
"Кроме того, что он классный футболист, ничего не могу говорить. Нас попросили воздержаться от комментариев", - сказал Бузникин.
Полузащитник Виктор Классон перешел в "Краснодар" в 2017 году из шведского "Эльфсборга". В текущем сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. В общей сложности за "быков" швед сыграл в 147 матчах, на его счету 43 забитых мяча и 31 голевая передача. Контракт Классона с "Краснодаром" заканчивался летом 2022 года.
Источник: РБ Спорт
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Классоном
"Нас попросили воздержаться от комментариев". Бузникин - об уходе Классона из "Краснодара"
Руководитель селекционного отдела "Краснодара" Максим Бузникин прокомментировал информацию о расторжении контракта полузащитника Виктора Классона с клубом.
Фото: РПЛ