— Прогноз на сезон? Мы будем чемпионами. Я остаюсь в Москве, что будет в конце сезона — посмотрим, сейчас я получаю удовольствие от Москвы и игры в футбол за этот великий клуб, — приводит слова Гбамена ТАСС.
26-летний Гбамин арендован московским клубом у английского "Эвертона" до конца текущего сезона без права выкупа. За российскую команду Гбамен в трёх матчей не сумел отличиться результативными действиями.
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Гбамен: прогноз на сезон? ЦСКА будет чемпионом
Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился ожиданиями на сезон.
Фото: ПФК ЦСКА