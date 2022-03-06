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"Урал" приостановил контракт с Кулаковым, футболист покинул клуб

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о ситуации с украинским защитником клуба Денисом Кулаковым.
Фото: ФК "Урал"
- Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы всё наладилось, он вернулся в команду. Мы благодарны Денису за годы в "Урале", он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу. Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение. Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать, - передает слова Иванова Matchtv.ru.

35-летний украинский защитник "Урала" Денис Кулаков ранее не был включен в заявку своего клуба на выездной матч 19 тура Российской премьер-лиги против "Нижнего Новгорода" (0:1). Кулаков выступал за клуб из Екатеринбурга с июля 2015 года и провел за него 202 матча, в которых забил 1 гол и отдал 25 результативных передач. Также ранее стало известно, что контракт с "Уралом" расторг украинский голкипер Ярослав Годзюр, "Зенит" покинул защитник Ярослав Ракицкий, "Локомотив" - главный тренер Маркус Гисдоль, "Динамо" - тренер Андрей Воронин, "Краснодар" - тренерский штаб Даниэля Фарке и все легионеры черно-зеленых.


Теги: Урал Кулаков Иванов Г
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