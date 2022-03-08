— Ну, приняла ФИФА такое решение, ну, уйдут ребята, что мы сможем сделать? Ничего, — цитируют Иванова Metaratings.
"Урал" после 20 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице 13 место с 19 очками. В следующем туре клуб из Екатеринбурга дома сыграет с "Ахматом".
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Президент "Урала": ну, приняла ФИФА такое решение, ну, уйдут ребята, что мы сможем сделать? Ничего
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение ФИФА в отношение иностранных футболистов клубов РПЛ.
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