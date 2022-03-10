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Пименов - о ситуации с Кухтой: КДК стоит внимательно разобраться, не на матч с "Енисеем" ли эта дисквалификация

Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с возможным присуждением "железнодорожникам" технического поражения в матче 20 тура РПЛ с "Химками" (3:2).
Фото: Getty Images
- Если вести речь про какие-либо санкции, то КДК стоит внимательно разобраться: не должна ли эта дисквалификация распространяться на матч с "Енисеем"? Ведь в Чехии Кухта был отстранен на одну игру. И если у нас дисквалификации на чемпионат и Кубок считаются отдельно, то во многих странах - иначе. А как поступать в таких случаях с иностранцами, пришедшими из других чемпионатов, нигде специально не оговаривается, насколько понимаю, - передает слова Пименова Sport24.

Ранее стало известно, что подмосковные "Химки" подали в контрольно-дисциплинарный комитет РФС протест на исход матча 20 тура Российской премьер-лиги против московского "Локомотива" (2:3) из-за участия в игре чешского нападающего Яна Кухты. Новичок красно-зеленых в последнем матче за чешскую "Славию" перед переходом в "Локо" получил красную карточку и не успел отбыть в чемпионате Чехии положенную одноматчевую дисквалификацию. По правилам ФИФА, в этих случаях дисквалификация переносится на новый национальный турнир футболиста. Если протест "Химок" будет удовлетворен, "Локомотиву" грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Пять голов, удаление, незабитый пенальти. «Локомотив» переиграл «Химки» в остросюжетном РПЛ-триллере


Теги: КДК РФС Локомотив Химки Кухта Пименов
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