— Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими, — приводит слова Валуева РБ Спорт.
Ранее "Краснодар" объявил о разрыве контрактов с полузащитниками Реми Кабеллой и Виктором Классоном, а также приостановке контрактов с другими легионерами. "Ростов" также приостановил контракты со своими легионерами, некоторые иностранные футболисты других команд покинули свои клубы.
Валуев — о легионерах РПЛ: пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о ситуации с легионерами в РПЛ.
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