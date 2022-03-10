Валуев — о легионерах РПЛ: пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о ситуации с легионерами в РПЛ.

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Ранее " — Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля: не только когда тонут, но и когда под обстрелом. Наемники никогда не будут своими, — приводит слова Валуева РБ Спорт Ранее " Краснодар " объявил о разрыве контрактов с полузащитниками Реми Кабеллой и Виктором Классоном, а также приостановке контрактов с другими легионерами. " Ростов " также приостановил контракты со своими легионерами, некоторые иностранные футболисты других команд покинули свои клубы.