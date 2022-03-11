"Физически он уехал, мы отпускали Дагерстола до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до девятого числа. Но, к сожалению, Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА", - приводит слова Габулова "ТАСС".
Напомним, ранее "Химки" отпустили защитника из расположения клуба, дав ему несколько выходных в связи с переживаниями футболиста из-за сложной политической ситуации. Футболист должен был вернуться в расположение клуба на днях, но в итоге не прилетел из Швеции.
Дагерстол перебрался в "Химки" в начале прошлого года из шведского "Норчепинга". В нынешнем сезоне он провел за подмосковный клуб 17 матчей, в которых не отличался результативными действиями.
Габулов: Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов рассказал, что защитник Филип Дагерстол уведомил клуб о желании приостановить контракт.
Фото: ФК "Химки"