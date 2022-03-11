Габулов: Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм
Арсенал Тула
16:30
ДинамоНе начат
П1 5.2X 3.8П2 1.72
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 3.4X 3.2П2 2.3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
2 - 1 2 1
Металлург ЛпЗавершен
Томь
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Велес
0 - 0 0 0
Текстильщик1 тайм
Торпедо
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
Спартак-2
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Нефтехимик
15:30
АкронНе начат
П1 1.98X 3.25П2 3.9
Алания
16:00
ОлимпНе начат
П1 1.36X 4.9П2 7.8
Ротор
16:00
ОренбургНе начат
П1 4.4X 3.45П2 1.8
Кубань
17:00
ВолгарьНе начат
П1 1.89X 3.45П2 4
Краснодар-2
18:00
ФакелНе начат
П1 11X 5.4П2 1.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 6.8X 4.8П2 1.47
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
П1 2.08X 3.25П2 3.95
Манчестер Юнайтед
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.43X 3.5П2 2.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.35X 3.35П2 3.15
Гранада
18:15
ЭльчеНе начат
П1 2.36X 3.1П2 3.4
Вильярреал
20:30
СельтаНе начат
П1 1.6X 4.2П2 5.6
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.24X 3П2 3.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
17:00
СассуолоНе начат
П1 3.8X 4П2 1.89
Специя
17:00
КальяриНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.75
Сампдория
20:00
ЮвентусНе начат
П1 4.9X 3.75П2 1.75
Милан
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.95X 3.6П2 4
Аугсбург
Перенесён
Майнц
Хоффенхайм
17:30
БаварияНе начат
П1 5X 5.2П2 1.54
Унион
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.14X 3.4П2 3.6
Боруссия М
20:30
ГертаНе начат
П1 1.63X 4.5П2 5

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
19:00
НиццаНе начат
П1 3.6X 3.4П2 2.13
Труа
23:00
НантНе начат
П1 3.15X 3.05П2 2.5
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Габулов: Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов рассказал, что защитник Филип Дагерстол уведомил клуб о желании приостановить контракт.
Фото: ФК "Химки"
"Физически он уехал, мы отпускали Дагерстола до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до девятого числа. Но, к сожалению, Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА", - приводит слова Габулова "ТАСС".

Напомним, ранее "Химки" отпустили защитника из расположения клуба, дав ему несколько выходных в связи с переживаниями футболиста из-за сложной политической ситуации. Футболист должен был вернуться в расположение клуба на днях, но в итоге не прилетел из Швеции.

Дагерстол перебрался в "Химки" в начале прошлого года из шведского "Норчепинга". В нынешнем сезоне он провел за подмосковный клуб 17 матчей, в которых не отличался результативными действиями.


Теги: Дагерстол Химки Габулов
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