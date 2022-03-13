"Нам нужно прибавлять психологически. Такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой и они оправдались. Надо работать и прибавлять. Мы еще не команда. Не должны играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть", - сказал Ваноли.
"Спартак" проиграл "Краснодару" на своем поле со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк (Калуга), арбитр ВАР - Владимир Москалев (Воронеж). Дублем отметился полузащитник "быков" Эдуард Сперцян. Отметим, что судейская бригада отменила два гола "Спартака" в этой игре.
"Краснодар" набрал 35 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. "Спартак", имея в активе 26 очков, располагается на 9-й строчке.
Источник: Sport24
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"Спартаку" нужно прибавлять психологически. Мы еще не команда". Ваноли - о поражении от "Краснодара"
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли прокомментировал поражение от "Краснодара" (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Спартак"