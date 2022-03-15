— Неожиданно было увидеть себя в списках сборной. Эмоции классные. Я проснулся и узнал, что меня вызвали в сборную. Это моя мечта, я счастлив, — приводит слова Сарвели Sport24.
24-летний Сарвели сегодня, 15 марта, был впервые вызван в национальную сборную России на сбор, который будет проходить в Москве с 21 по 27 марта.
В нынешнем сезоне Сарвели в 20 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи.
Сарвели оценил свой вызов в сборную России
Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели прокомментировал вызов в сборную России.
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