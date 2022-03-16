Лисаковича дисквалифицировали на два матча РПЛ

Форвард "Рубина" Виталий Лисакович получил дисквалификацию на два матча за удаление в матче с "Ростовом".

Фото: РПЛ





Напомним, 14 марта "



Лисакович перебрался в "Рубин" в зимнее трансферное окно из "





"Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео. Наказание: дисквалифицировать Лисаковича на два матча РПЛ" - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца "Чемпионат" Напомним, 14 марта " Рубин " дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. После матча наставник казанцев Леонид Слуцкий остался недоволен действиями арбитра.Лисакович перебрался в "Рубин" в зимнее трансферное окно из " Локомотива ". После перехода он провел за казанцев четыре матча, в которых забил пять голов.