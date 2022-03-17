— Данная информация не соответствует действительности. Клуб не ведёт переговоров с Михаилом Галактионовым, — приводит слова пресс-службы московского клуба "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что железнодорожники рассматривают вариант с омоложением состава команды и приглашением на должность главного тренера действующего тренера молодёжной сборной России Михаила Галактионова.
В 20 матчах Российской Премьер-Лиги "Локомотив" набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице седьмое место.
Источник: "Локомотив" рассматривает новый проект с омоложением команды и назначением Галактионова
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переговорах с Галактионовым
Московский "Локомотив" не ведет переговоров с главным тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.
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