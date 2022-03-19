- Чего не хватает нынешнему "Спартаку"? У тренера есть свое видение. Надо понимать, что он требует от игроков. Хочется, чтобы "Спартак" играл посмелее. Тем более, сейчас команда на девятом месте и в тройку попасть очень тяжело. Надо добавить какой-то смелости, игры в атаку. Не надо бояться, на тренера уже ничего не довлеет. Будет девятое или восьмое место - неважно. Прежде всего есть честь и имя клуба, - передает слова Парфенова "РБ Спорт".
Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Нижний Новгород" - "Спартак" завершился ничейным исходом со счетом 1:1. Счет открыл на 72 минуте игры опорный полузащитник гостей Кристофер Мартинс Перейра, замкнувший в ближний угол прострел ямайского форварда Шамара Николсона. На 73 минуте нижегородский хавбек Иброхимхалил Юлдошев забил ответный гол ударом головой в противоход вратарю и защитникам красно-белых. Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес мог принести своему клубу победу с пенальти, но допустил техническую оплошность при исполнении удара. После 22 туров чемпионата России москвичи находятся на девятом месте с 27 набранными очками.
Парфенов: "Спартаку" надо добавить какой-то смелости, игры в атаку. Будет девятое или восьмое место - неважно
Экс-защитник московского "Спартака" Дмитрий Парфенов прокомментировал игру своей бывшей команды после выездного матча 22 тура РПЛ с "Нижним Новгородом" (1:1).
Фото: "Спорт-Экспресс"