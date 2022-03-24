"Только что общались с представителями Юсуфа. Он не планирует покидать ЦСКА", - приводит слова Аксенова "Чемпионат".
Юсуф Языджи в зимнее трансферное окно перешел из "Лилля" в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. В стартовых четырех турах РПЛ турецкий полузащитник забил шесть голов. До "Лилля" Языджи выступал за "Трабзонспор".
Сегодня в турецких СМИ появилась информация, что руководство "Трабзонспора" намерено убедить Языджи вернуться в клуб.
ЦСКА: Языджи не планирует покидать клуб
Пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию об интересе "Трабзонспора" к полузащитнику "армейцев" Юсуфу Языджи.
Фото: РПЛ