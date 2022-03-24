"Филип приостановил соглашение с "Рубином" и подписал контракт с "Шеффилдом" до 30 июня. После этого он вернется в Россию и вновь станет игроком "Рубина", - цитирует агента "РБ Спорт".
Сегодня английский "Шеффилд Юнайтед" заявил, что Уремович будет выступать за клуб до окончания сезона. Ранее хорватский защитник приостановил контракт с "Рубином".
В нынешнем сезоне Уремович провел за "Рубин" 18 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с казанцами действителен до лета 2024 года.
Агент Уремовича, подписавшего контракт с "Шеффилдом": после 30 июня Филип вернется в "Рубин"
Агент Иван Бошняк, представляющий интересы защитника Филипа Уремовича, заявил что игрок планирует вернуться в "Рубин" после краткосрочного соглашения с "Шеффилдом".
Фото: ФК "Рубин"