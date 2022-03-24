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Агент Уремовича, подписавшего контракт с "Шеффилдом": после 30 июня Филип вернется в "Рубин"

Агент Иван Бошняк, представляющий интересы защитника Филипа Уремовича, заявил что игрок планирует вернуться в "Рубин" после краткосрочного соглашения с "Шеффилдом".
Фото: ФК "Рубин"
"Филип приостановил соглашение с "Рубином" и подписал контракт с "Шеффилдом" до 30 июня. После этого он вернется в Россию и вновь станет игроком "Рубина", - цитирует агента "РБ Спорт".

Сегодня английский "Шеффилд Юнайтед" заявил, что Уремович будет выступать за клуб до окончания сезона. Ранее хорватский защитник приостановил контракт с "Рубином".

В нынешнем сезоне Уремович провел за "Рубин" 18 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с казанцами действителен до лета 2024 года.



Теги: Уремович Рубин Шеффилд Юнайтед
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