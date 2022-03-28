— Мне не очень нравится, как он играет. Он сильный футболист, но на поле ведет себя некрасиво. Может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся — и он валяется, как будто его убили, — приводит слова Ефремова Metaratings.
26-летний Ефремов выступал в составе московского ЦСКА с 2013 по 2020 год. За первую команду армейцев полузащитник в 54 матчах отдал три результативные передачи. В настоящее время Ефремов является футболистом тольяттинского "Акрона".
Ефремов — о Жиго: может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся — и он валяется
Полузащитник "Акрона" Дмитрий Ефремов высказался о защитнике "Спартака" Самуэле Жиго.
Фото: Getty Images