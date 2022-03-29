"Мне было бы интересно работать в футбольной сфере. Тренером бы тоже попробовал. Мне в этом плане очень нравится Клопп. Можно долго перечислять великих тренеров, но на данный момент он лучший", - заявил Комбаров в интервью ютуб-каналу "Ответь по-братски".
Напоминаем, брат Дмитрия Комбарова Кирилл занимает пост спортивного директора "Арсенала-2" с июля 2021 года. Ранее братья играли в составе "Спартака". Дмитрий в составе красно-белых завоевал чемпионский титул РПЛ в сезоне 2016/2017 и Суперкубок России.
Комбаров - о работе главным тренером: было бы интересно. В этом плане очень нравится Клопп
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о возможности работать главным тренером.
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