"Апелляционный комитет РФС вынес отрицательное решение для нас. Будем ждать мотивационную часть, а дальше — анализировать, консультироваться и смотреть, какие меры принять", - приводит слова Габулова "Матч ТВ".
Напомним, в матче 20 тура РПЛ "Локомотив" дома переиграл "Химки" (3:2). В ходе матча появилась информация, что красно-зеленые могут быть наказаны техническим поражением из-за участия в матче новичка Яна Кухты, который получил дисквалификацию перед уходом из чешской "Славии". По правилам ФИФА он должен был отсидеть дисквалификацию даже после перехода.
В итоге "Химки" подали протест на результат матча, но КДК РФС отклонил протест. Сегодня была отклонена и апелляция "Химок" на это решение.
Габулов - об отклонении апелляции "Химок" по делу Кухты: будем анализировать и смотреть, какие меры принять
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал отклонение апелляции "Химок" на решение КДК РФС не присуждать "Локомотиву" техническое поражение в матче с подмосковной командой.
Фото: ФК "Химки"