О подписании контракта с полузащитником объявила пресс-служба "Хельсингборга". Гигович будет выступать за шведский клуб до конца июня этого года. Ранее он приостановил свой контракт с "Ростовом", воспользовавшись правом, которое ФИФА предоставила всем легионерам, которые выступают в РПЛ.
Гигович перебрался в "Ростов" в 2019 году как раз из "Хельсингборга". С того момента он сыграл за ростовчан 30 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт 19-летнего полузащитника с "Ростовом" действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Гигович, приостановивший контракт с "Ростовом", перешел в "Хельсингборг"
Полузащитник Армин Гигович продолжит карьеру в шведском "Хельсингборге".
Фото: РПЛ