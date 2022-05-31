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Федотов: Дзюба в "Сочи"? Он пригодится любому клубу РПЛ, но думаю, что окажется в Европе

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов ответил на вопрос о возможности прихода в его клуб экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
- Может ли он оказаться в "Сочи"? Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ. Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть всё для игры в зарубежном чемпионате, - цитирует Федотова Matchtv.ru.

Ранее стало известно, что 33-летний нападающий Артем Дзюба по завершении сезона-2021/2022 Российской премьер-лиги покинул петербургский "Зенит", за который выступал с 2015 года с перерывом на полугодичную аренду в тульский "Арсенал". В прошедшем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.


Теги: Сочи Зенит Дзюба Федотов Российские трансферы
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