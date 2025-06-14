Нагучев объяснил, почему ЦСКА стоит назначить главным тренером Ролана Гусева

"Гораздо круче было бы дать попробовать эту работу Ролану Гусеву. Думаю, он уже перезрел позицию второго тренера, помощника. При этом Гусев бывший игрок ЦСКА, и он прекрасно знает, как устроен этот клуб. Плюс, Гусев отлично работает с молодыми игроками — можно посмотреть, как раскрылся Гладышев. Наверное, Кисляк тоже нуждается в таком же уходе", - приводит слова Нагучева "Матч ТВ".
Московский ЦСКА остался без главного тренера 9 июня, когда Марко Николич принял решение покинуть "армейский" клуб. По информации СМИ, сербский специалист решился на этот шаг, потому что принял предложение возглавить греческий АЕК.
Ролан Гусев с июня 2023 года входит в тренерский штаб московского "Динамо". После того, как столичный клуб 1 мая 2025 года покинул Марцел Личка, 47-летний специалист исполнял обязанности главного тренера команды. При этом 13 июня пресс-служба бело-голубых объявила о назначении на пост главного тренера Валерия Карпина.