"Я считаю, что его нужно посадить в тюрьму, чтобы другим неповадно было. Наркотики – это зло для всего мира. Очень резко? Если суд признал то, что он действительно распространял запрещённые вещества, я констатирую, что сказал суд всего лишь. А в суде сказали так. Человек, который совершил такое преступление, я считаю, должен сидеть в тюрьме, чтобы не травил ни детей, никого", - приводит слова Угарова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее стало известно, что 12 июня, правоохранительные органы ОАЭ арестовали бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, которого перевели в центр содержания под стражей. Ожидается, что в ближайшее время будет осуществлена экстрадиция нападающего в Нидерланды, где суд признал его виновным в контрабанде кокаина и в вооруженном нападении на человека, после чего вынес приговор о тюремном заключении на 7,5 лет.
Угаров: нужно Промеса посадить в тюрьму, чтобы другим неповадно было
Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров отреагировал на арест в ОАЭ экс-футболиста "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"