Как сообщает инсайдер Саша Тавольери, клуб из Лиги 2 впечатлен футбольной философией 43-летнего специалиста и уже сделал ему предложение.
При этом у Герартса есть альтернативный вариант — крупный контракт от московского ЦСКА. Сейчас тренер размышляет над выбором, поскольку оба варианта выглядят перспективно.
Последним местом работы Герартса был немецкий «Шальке». Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Напомним, что ранее ЦСКА покинул Марко Николич. Под его руководством армейцы заняли третье место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России.
Источник: Герартс выбирает между ЦСКА и "Реймсом" — у бельгийца два предложения
Карел Герартс, рассматриваемый на роль тренера ЦСКА, может возглавить «Реймс».
Фото: ФК "Шальке"