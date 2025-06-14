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Источник: Герартс выбирает между ЦСКА и "Реймсом" — у бельгийца два предложения

Карел Герартс, рассматриваемый на роль тренера ЦСКА, может возглавить «Реймс».
Фото: ФК "Шальке"
Как сообщает инсайдер Саша Тавольери, клуб из Лиги 2 впечатлен футбольной философией 43-летнего специалиста и уже сделал ему предложение.

При этом у Герартса есть альтернативный вариант — крупный контракт от московского ЦСКА. Сейчас тренер размышляет над выбором, поскольку оба варианта выглядят перспективно.

Последним местом работы Герартса был немецкий «Шальке». Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Напомним, что ранее ЦСКА покинул Марко Николич. Под его руководством армейцы заняли третье место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России.

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