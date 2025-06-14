— Как вы провели год без работы?
— Сначала взяли паузу, отдохнули и спокойно ждем предложения. Предложения есть всегда, вопрос — устраивают ли они тебя. Таких, которых бы хотелось видеть, пока нет.
— Рассматриваете ли варианты в Первой лиге?
— У нас были предложения из Первой лиги, мы от них отказались.
Олег Фоменко после работы в "Краснодаре" в январе 2020 года вошёл в тренерский штаб "Сочи", который в тот момент возглавил Владимир Федотов. Затем Фоменко вместе с Федотовым в июне 2022 года перебрался на работу в московский ЦСКА, который покинул в июне 2024 года.
Будучи тренером "Сочи", Фоменко стал серебряным призером чемпионата России (в сезоне-2021/22), а в ЦСКА ему также удалось стать серебряным призером чемпионата России, а также - обладателем Кубка России (в сезоне-2022/23).
Источник: "Матч ТВ"
Помощник Федотова: предложения из Первой лиги были, но мы от них отказались
Олег Фоменко, бывший тренер ЦСКА и помощник Владимира Федотова, ответил на вопросы о продолжении тренерской карьеры.
Фото: ФК "Сочи"