- Зимой мы жили в одном отеле, видели подготовку динамовцев. Они проанализируют, что именно привело к тем результатам, которых добились, что стало причиной. Но есть и объективные факторы, и субъективные. Когда начались сборы, у "Динамо" много людей переболели коронавирусом - сначала одна часть, потом вторая. Мы всё это видели, возможно, эта нецелостность подготовки и сказалась на функциональном и психологическом состоянии команды в концовке, - передает слова Федотова Matchtv.ru.
По итогам 25 тура Российской премьер-лиги "Динамо" принимало участие в чемпионской гонке, отставая от лидирующего "Зенита" всего на 3 очка и опережая "Сочи" на 9 очков. Однако в пяти заключительных матчах чемпионата бело-голубые набрали лишь 1 очко, потерпев 4 поражения - в том числе разгромно уступив "Сочи" на своем поле в решающем очном матче за серебряные медали (1:5). В результате "Зенит" стал чемпионом страны, оторвавшись от москвичей по итогам сезона на 12 очков, в то время как сочинцы опередили на 3 очка оставшееся на третьем месте "Динамо". Уже после завершения чемпионата бело-голубые также проиграли московскому "Спартаку" (1:2) в финале Кубка России.
Федотов рассказал о вероятных причинах провала "Динамо" в концовке сезона
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, в чем могут заключаться причины масштабного спада московского "Динамо" в последних матчах прошедшего сезона.
Фото: Sport24