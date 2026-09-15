Угальде высказался о конкуренции с Даку в "Спартаке"

- Во-первых, в больших клубах конкуренция есть всегда. Нормально воспринимаю ситуации, когда остаюсь в запасе. Соперничество внутри команды только помогает всем расти. Во-вторых, сейчас в команде появился Даку. Честно говоря, мы в команде даже удивились, насколько он открытый и приятный парень. Потому что, когда встречались с "Рубином", Мирлинд всегда казался агрессивным и злобным.
У нас с ним сразу сложилось отличное взаимопонимание, с первой тренировки. А потом в матче с "Балтикой" я забил с его передачи. Мы разные по типажу, но можем дополнять друг друга, - приводит слова Угальде пресс-служба красно-белых.
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил со столичным клубом трехлетний контракт. В составе красно-белых он вышел на поле в восьми матчах и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.
На счету Манфреда Угальде в нынешнем сезоне 12 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и две результативные передачи. Контракт 24-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2028 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро.
После восьми сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.