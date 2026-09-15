Угальде высказался о конкуренции с Даку в "Спартаке"

Фото: ФК "Спартак"

У нас с ним сразу сложилось отличное взаимопонимание, с первой тренировки. А потом в матче с "Балтикой" я забил с его передачи. Мы разные по типажу, но можем дополнять друг друга, - приводит слова Угальде пресс-служба красно-белых.