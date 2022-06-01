В зимнее трансферное окно Языджи на правах аренды до конца сезона перешел в московский ЦСКА из "Лилля". В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа. Сейчас ЦСКА ведет переговоры с "Лиллем" о выкупе игрока.
"В ЦСКА правильно делают, что пытаются сбить цену. Получится - хорошо. Но на такого футболиста как Языджи спрос есть. В свое время мы хотели пригласить его в "Динамо". Но он выбрал переезд в Европу. Сколько просили? Больше 20 млн евро. Поэтому, это было тяжело", - цитирует Орещука "Спорт день за днем".
За армейский клуб Языджи провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
ЦСКА финишировал на 5-м месте в Российской Премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22. В 30 матчах армейцы набрали 50 очков. В последнем туре столичный клуб разгромил "Ростов" (4:0).
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Орещук: в свое время мы хотели пригласить Языджи в "Динамо"
Футбольный агент и бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал, что в свое время пытался заполучить полузащитника Юсуфа Языджи в московский клуб.
Фото: РПЛ