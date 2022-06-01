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Орлов: я бы хотел, чтобы Кержаков сменил в "Зените" Семака

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что хотел бы увидеть Александра Кержакова в роли главного тренера "Зенита".
Фото: РПЛ
"Мне нравится его харизма. Он боец. Это очень важно. У него есть победная психология, которой не хватает тренеру "Рубина"... Вот Слуцкий, в отличие от Кержакова, оказался пессимистом. Вообще у нас не так много ярких фигур в тренерском цехе. Увидеть Кержакова в системе "Зенита"? Вы знаете, я бы хотел, чтобы он через несколько лет сменил в "Зените" Семака", - приводит слова Орлова "СЭ".

Напомним, в минувшем сезоне Александр Кержаков возглавлял "Нижний Новгород", который проводил первый сезон в РПЛ. Под руководством Кержакова нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от зоны стыковых матчей на одно очко.

Ранее стало известно, что контракт Кержакова с "Нижним Новгородом" подошел к концу 1 июня и специалист все еще не подписал новое соглашение. Сам Кержаков заявил, что не получал от клуба предложения о новом контракте.


Теги: Орлов Кержаков Зенит Семак Нижний Новгород РПЛ
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