"Мне нравится его харизма. Он боец. Это очень важно. У него есть победная психология, которой не хватает тренеру "Рубина"... Вот Слуцкий, в отличие от Кержакова, оказался пессимистом. Вообще у нас не так много ярких фигур в тренерском цехе. Увидеть Кержакова в системе "Зенита"? Вы знаете, я бы хотел, чтобы он через несколько лет сменил в "Зените" Семака", - приводит слова Орлова "СЭ".
Напомним, в минувшем сезоне Александр Кержаков возглавлял "Нижний Новгород", который проводил первый сезон в РПЛ. Под руководством Кержакова нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от зоны стыковых матчей на одно очко.
Ранее стало известно, что контракт Кержакова с "Нижним Новгородом" подошел к концу 1 июня и специалист все еще не подписал новое соглашение. Сам Кержаков заявил, что не получал от клуба предложения о новом контракте.
Орлов: я бы хотел, чтобы Кержаков сменил в "Зените" Семака
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что хотел бы увидеть Александра Кержакова в роли главного тренера "Зенита".
Фото: РПЛ