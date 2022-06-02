"Конечно, приятно войти в историю как лучший бомбардир, это уже у меня никто не отнимет. И я благодарен каждому партнеру, тренеру, персоналу, медицинскому штабу, всем. С первого дня моего пребывания в "Уфе" я не чувствовал себя не в своей тарелке. Да, были игры, где выглядел не лучшим образом, была серия из пяти игр, когда не забивал. Но в меня продолжали верить, ставить меня, давать шанс еще и еще", - цитирует Агаларова "Матч ТВ".
Напомним, Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в завершившемся сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Еще одним голом нападающий отметился в первом стыковом матче против "Оренбурга" (2:2).
Гамид Агаларов перебрался в "Уфу" в январе 2020 года из махачкалинского "Анжи". Контракт форварда с уфимцами истекает в декабре этого года. Ранее сообщалось, что "Уфа" потребует за трансфер Агаларова около 5 млн евро.
Агаларов: приятно войти в историю как лучший бомбардир РПЛ. Это у меня уже никто не отнимет
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов прокомментировал свой статус лучшего бомбардира РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"