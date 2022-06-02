По информации источника, руководство южан занимается поиском нападающего, а "Уфа" может заработать на трансфере россиянина для пополнения бюджета и возвращения в Российскую Премьер-лигу. Башкирский коллектив также имеет предложения по переходу футболиста от других клубов.
Агаларов по итогам минувшего сезона РПЛ стал лучшим бомбардиром соревнования – он записал на свой счет 19 голов в 29-ти встречах первенства. "Уфа" оказалась слабее "Оренбурга" в стыковых матчах за право продолжить играть в элитном дивизионе и покинула его.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Уфа" и "Краснодар" ведут переговоры о трансфере Агаларова
"Краснодар" ведет с "Уфой" переговоры по поводу перехода форварда Гамида Агаларова.
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