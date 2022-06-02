"Сейчас Ваня является частью "Сочи", он очень счастлив в клубе, и нет никаких причин что-то менять. Конечно, в футбольном бизнесе никогда не знаешь, что может случиться, особенно при текущей ситуации", - цитирует агента Metaratings.
Дркушич стал игроком "Сочи" в зимнее трансферное окно. До этого футболист защищал цвета словенского "Браво". В составе южан защитник вышел на поле в 11-ти матчах минувшего сезона Российской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.
"Сочи" по итогам розыгрыша национального первенства стал серебряным призером соревнования.
Представитель Дркушича ответил на вопрос о вероятности переезда игрока из России
Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал возможность переезда игрока из России.