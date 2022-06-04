- Это потеря для Кутепова в первую очередь. Я думаю, что он должен всю жизнь быть очень благодарен Станиславу Черчесову, который взял его, будучи главным тренером, в сборную на чемпионат мира 2018 года. И Черчесов определил ему ту позицию, где Кутепов смог показать все свои лучшие качества. А потом Кутепов просто потерялся. Тот же молодой Литвинов выглядит сейчас намного надежнее, - передает слова Мирзояна Bobsoccer.
1 июня 2022 года стало известно, что 28-летний центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов покидает красно-белых в связи с истечением срока действия контракта. В прошедшем сезоне футболист провел за главную команду 5 матчей во всех турнирах, а также 3 игры в Футбольной национальной лиге за "Спартак-2". На Чемпионате мира-2018 в России Кутепов полностью сыграл все 5 матчей нашей национальной команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова, выступая в паре с 38-летним на тот момент Сергеем Игнашевичем, и отметился результативной передачей в игре группового этапа с Египтом (3:1).
Мирзоян: Кутепов должен всю жизнь быть благодарен Черчесову за ЧМ-2018
Экс-игрок "Спартака" Александр Мирзоян высказался об уходе из московского клуба защитника Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Спартак"