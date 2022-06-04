"Я подошел к Витории в Сочи, чтобы сказать ему "Obrigado" (Спасибо - прим.)? Да, было такое. Почему я хотел стоять 3 часа? Я просто хотел сказать ему спасибо. За что? За то, что он работал в "Спартаке". За то, что он сделал хорошее дело в Кубке. У меня не получилось? Нууу…. Он просто посмотрел и пошел дальше. Ничего страшного", - цитирует Градиленко "Матч ТВ".
Руй Витория возглавлял "Спартак" с июня по декабрь прошлого года. Под его руководством красно-белые ушли на зимний перерыв на девятом месте в РПЛ, отставая от лидера на 15 очков. Витория официально покинул "Спартак" после разгромного поражения от "Сочи" в 18-м туре РПЛ (0:3). Кроме того, с Виторией "Спартак" пробился в весеннюю часть Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и польской "Легией".
Ранее сообщалось, что в услугах Руя Витории заинтересована "Валенсия".
Экс-игрок "Спартака": ждал Руя Виторию 3 часа, чтобы сказать ему спасибо. Он просто посмотрел и пошел дальше
Экс-защитник "Спартака" и бывший комментатор Дмитрий Градиленко рассказал, как пытался поблагодарить Руя Виторию за работу в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"