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Петржела: чтобы хорошие легионеры согласились приехать в РПЛ, им надо давать сундук с золотом

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил трансферные перспективы российских клубов в условиях санкций.
Фото: ФК "Зенит"
2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. "Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА. Также это решение оспорил и Российский футбольный союз (РФС).

"Этим летом главным активом на трансферном рынке будут российские игроки. Чтобы хорошие легионеры согласились приехать в РПЛ, им надо давать сундук с золотом", - сказал Петржела.

По мнению чешского специалиста, если хорошие легионеры и перейдут в РПЛ в летнее трансферное окно, то позволить их себе сможет только "Зенит".

По итогам сезона-2021/22 чемпионом России стал "Зенит", второе место занял "Сочи", третьим стало "Динамо".

Источник: Sport24


Петржела
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