19-летний защитник ростовского СКА Александр Безчаснюк близок к переходу в "Уфу".
Источник сообщает, что футболист может подписать с командой полноценный контракт.
"19-летний игрок также интересен красноярскому "Енисею", но с "Уфой" переговоры в более продвинутой стадии", — добавил источник.
В прошедшем сезоне Безчаснюк провёл за СКА 27 матчей, в которых забил 4 гола. Также на счету молодого защитника 11 результативных передач.
По итогам прошедшего чемпионата, "Уфа" заняла 14-е место в Премьер-Лиге. В стыковых матчах команда уступила "Оренбургу" и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Уфа" может пополниться защитником ростовского СКА
Защитник СКА Александр Безчаснюк может перейти в "Уфу".
Фото: ФК "СКА"