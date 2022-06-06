Напомним, ранее сегодня стало известно, что Федотов возглавит армейский клуб. Официально об этом может быть объявлено уже завтра, 7 июня.
"Возглавит ли Федотов ЦСКА? Надо у него спрашивать. Я не в курсе, он мне не звонит!" - цитирует Ротенберга Sport24.
Федотов работает в "Сочи" с января 2020 года. Серебряные медали стали для его команды высшим достижением в истории клуба. Ранее специалист возглавлял "Оренбург".
ЦСКА финишировал на 5-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 50 очков. Сейчас главным тренером армейцев является Алексей Березуцкий.
Источник: ЦСКА завтра объявит о назначении Федотова на пост главного тренера
Владелец "Сочи" Ротенберг - о Федотове в ЦСКА: я не в курсе, он мне не звонит!
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что не связывался с главным тренером команды Владимиром Федотовым по вопросу его возможного ухода в ЦСКА.
Фото: РПЛ