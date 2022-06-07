Напомним, ранее Александр Кержаков заявил, что с 1 июня он является безработным - его контракт с "Нижним Новгородом" закончился и не был продлен. Кержаков с прошлого года возглавлял нижегородский клуб. СМИ сообщали, что подписание нового контракта затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Она должна пройти на этой неделе.
"Состоится ли встреча с губернатором на этой неделе? Я не знаю, мне об этом ничего неизвестно. Приблизительного дедлайна этой встречи тоже нет", - цитирует Кержакова РБ Спорт.
Александр Кержаков женился в четвертый раз
Кержаков не знает, когда состоится встреча с губернатором Нижегородской области
Российский тренер Александр Кержаков прокомментировал информацию о встрече с правительством Нижегородской области.
Фото: ФК "Нижний Новгород"