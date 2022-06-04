Его избранницей стала кинопродюсер Евгения Ледащева. С ней Александр в отношениях уже несколько лет.
По информации источника, свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Среди гостей были футболисты "Зенита", члены тренерского штаба "Нижнего Новгорода", спортивные блогеры, а также певица Манижа.
Это четвертый брак Кержакова.
Напомним, ранее Александр Кержаков заявил, что с 1 июня он является безработным - его контракт с "Нижним Новгородом" закончился и не был продлен. Кержаков с прошлого года возглавлял нижегородский клуб. СМИ сообщали, что подписание нового контракта затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Она должна пройти на следующей неделе.
Источник: Star Hit
Александр Кержаков женился в четвертый раз
Сегодня, 4 июня, российский тренер Александр Кержаков женился.
Фото: соцсети Александра Кержакова