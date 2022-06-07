- На собрании лиги мы подняли вопрос, Хачатурянц сказал: "Я, к сожалению, констатирую, что позиция РФС поменялась". Мы же сказали, что публично об этом заявим, на что он нам сказал: "Тогда я возьму всю вину на себя. Скажу, что я что-то не так понял, что-то перепутал". Мы точно понимаем, что это не его вина, а его беда. Проблема, к сожалению, чуть глубже. Он честно сказал. Потом он просто понял, что в этой ситуации остается крайним. И взял всю вину на себя перед нами, - цитирует Рыскина РИА Новости.
Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что в марте на собрании представителей клубов РПЛ руководитель организации Ашот Хачатурянц пообещал отсутствие вылета в ФНЛ по итогам текущего сезона в связи со сложной ситуацией из-за массового отъезда легионеров. Позднее его слова подтвердил спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин, сообщивший, что глава РПЛ ссылался при этом на президента РФС Александра Дюкова. По итогам сезона в ФНЛ выбыли тульский "Арсенал", казанский "Рубин" и "Уфа".
Газизов: Хачатурянц в марте сказал, что вылета из РПЛ не будет
Рыскин: подтверждаю слова Газизова. Обещание моратория на вылет было нам дано Хачатурянцем со слов Дюкова
Рыскин: Хачатурянц сказал, что позиция РФС по вылету поменялась, и взял вину на себя. Но это не его вина, а его беда
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал о развитии ситуации с обещанием моратория на вылет из РПЛ от главы лиги Ашота Хачатурянца.
Фото: РФС