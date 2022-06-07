"Локомотив" действительно выкупил Фассона у "Атлетико". Это были продвинутые переговоры", - цитирует агента Sport24.
Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что "железнодорожники" заплатили за Фассона 2,25 млн евро. Футболист подпишет с "Локо" контракт на 4 года.
Фассон выступает за "Атлетико Паранаэнсе" с лета прошлого года. Он является воспитанником академии "Сан Паулу". В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 млн евро.
Агент Фассона сообщил, что "Локомотив" выкупил игрока у "Атлетико Паранаэнсе"
Илдемир Лопес, агент защитника "Атлетико Минейро" Лукаса Фассона, сообщил, что московский "Локомотив" выкупил его клиента у бразильского клуба.
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