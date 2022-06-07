Напомним, ранее комментатор в своем телеграм-канале опубликовал фото "Центрального стадиона профсоюзов" и написал: "Надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе".
"Нагучев назвал наш стадион чудовищем и сказал, что не хочет видеть наш стадион в приличном обществе? Лишь бы он сам был в приличном обществе. Больше я не хочу об этом говорить", - приводит слова Котова Metaratings.
Ранее появилась информация, что у воронежцев есть проблемы со стадионом. РФС выдал "Центральному стадиону профсоюзов" временную лицензию с возможностью исправления всех недочетов до 6 июля. Сообщалось, что у стадиона в Воронеже нет соответствующего освещения, отсутствует необходимое табло и слишком маленькие раздевалки.
"Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе". Комментатор "Матч ТВ" - о стадионе "Факела"
Директор "Факела" - о критике стадиона: лишь бы Нагучев сам был в приличном обществе
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов ответил на критику комментатора "Матч ТВ" Романа Нагучева в адрес воронежского стадиона.
Фото: ФК "Факел"