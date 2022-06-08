Напомним, после финального матча Кубка России пост главного тренера бело-голубых покинул Сандро Шварц. Немецкий специалист со следующего сезона будет работать в "Герте".
Кандидатами на пост главного тренера "Динамо" СМИ называли Владимира Федотова, Валерия Карпина, Марко Николича и других специалистов.
"Команда выйдет из отпуска в 20-х числах июня. Соответственно, до этого времени нам нужно сформировать и тренерский штаб, и план на межсезонье. Надеюсь, в ближайшие недели мы определимся с решением.
У нас есть несколько кандидатов. Главное требование ко всем - командность. Развитие команды мы ставим во главу угла, и исходя из этой задачи ищем нового главного тренера", - цитирует Пивоварова Матч ТВ.
Сандро Шварц возглавлял "Динамо" в октябре 2020 года. В сезоне-2020/21 бело-голубые заняли 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), в этом сезоне столичный клуб финишировал на 3-м месте, завоевав первые медали с 2008 года. Также бело-голубые уступили "Спартаку" в финале Кубка России (1:2).
В "Динамо" рассказали, когда клуб планирует объявить имя нового главного тренера
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, когда будет назначен новый главный тренер.
Фото: ФК "Динамо"