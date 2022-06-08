Напомним, Шварц публично объявил об уходе из "Динамо" после финального матча Кубка России со "Спартаком" (1:2). Немецкий специалист со следующего сезона будет работать в "Герте".
"Испытывал ли Шварц давление после 24 февраля? Да. И все, кто с ним общался, видели, что он испытывает большой дискомфорт от сложившейся ситуации. Но Сандро проявил принципиальность и довел сезон до конца.
Когда он сказал, что точно покинет "Динамо"? За несколько дней до последнего тура", - сказал Пивоваров.
Также гендиректор бело-голубых отметил, что расставаться с Сандро было очень тяжело.
В последнем туре Российской Премьер-лиги "Динамо" на своем поле встречалось с "Сочи". Бело-голубые проиграли со счетом 2:5 и финишировали на третьем месте в таблице. После этого матча "Динамо" уступило "Спартаку" в финале Кубка России.
Источник: Матч ТВ
Гендиректор "Динамо" рассказал, когда Шварц проинформировал клуб о своем уходе
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что Сандро Шварц сообщил клубу об уходе с поста главного тренера бело-голубых за несколько дней до матча последнего тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"