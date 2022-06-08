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Жиров: не думал о возвращении в Россию, но в сложившихся реалиях буду рассматривать и ее

Защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров рассказал о том, что рассматривает возвращение в Россию.
Фото: Getty Images
"Я не думал о возвращении в Россию, но в сложившихся в реалиях и по семейным обстоятельствам буду рассматривать и Россию. Общался со своим представителем, буду рассматривать и другие варианты", - приводит слова Жирова "Metaratings".

Александр Жиров выступает за "Зандхаузен" с 2018 года. В завершившемся сезоне он провел 33 матча во второй Бундеслиге, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 700 тысяч евро.

Ранее Жиров играл за "Енисей", "Краснодар", "Анжи", "Томь", "Волгарь" и "Динамо Барнаул".


Жиров Зандхаузен Российские трансферы
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