Гендиректор "Факела": надеюсь, команда и Воронеж увидят РПЛ, и ничто нам в этом не помешает

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе уверен, что воронежский клуб сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

Фото: ФК "Факел"

Напомним, "Факел" занял второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 и по спортивному принципу вышел в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). "Факел" сыграет в высшем дивизионе впервые с 2001 года.Ранее появилась информация, что у воронежцев есть проблемы со стадионом. РФС выдал "Центральному стадиону профсоюзов" временную лицензию с возможностью исправления всех недочетов до 6 июля. Сообщалось, что у стадиона в Воронеже нет соответствующего освещения, отсутствует необходимое табло и слишком маленькие раздевалки."Лицензия выдавалась не только "Факелу", мы не исключение в этом сезоне. Другие клубы тоже исполняют ряд работ по устранению замечаний. Да, стадион не новый, но кардинальной разницы между аренами в Уфе, Туле и Оренбурге нет. Он соответствует остальным критериям и будет собирать по 15-20 тысяч за игру.Выход в РПЛ - историческое событие для "Факела", города, области, болельщиков. Надеюсь, команда и Воронеж увидят премьер-лигу, и ничто нам в этом не помешает", - сказал Асхабадзе в эфире телеканала "Матч Премьер".Сегодня комиссия из РПЛ во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном посетила "Центральный стадион профсоюзов" в Воронеже. Комиссия встретилась с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.