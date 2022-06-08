Сегодня пресс-служба красно-белых объявила о продлении трудового соглашения с Рассказовым до 31 мая 2023 года.
"Не считаю Рассказова хорошим футболистом для "Спартака". Это элитный клуб. Такие футболисты не должны играть в "Спартаке", - цитирует Ловчева Чемпионат.
Защитник Николай Рассказов в завершившемся сезоне провел в составе "Спартака" 25 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. В общей сложности за московский клуб 24-летний футболист сыграл в 75 матчах, забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.
"Спартак" финишировал на 10-м месте в Российской Премьер-лиге в минувшем сезоне, набрав в 30 матчах 38 очков.
Официально: Рассказов продлил контракт со "Спартаком" до 2023 года
Ловчев - о Рассказове: такие футболисты не должны играть в "Спартаке"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал продление контракта защитника Николая Рассказова с московским клубом.
Фото: РПЛ