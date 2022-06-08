"Санкт-Петербург — хорошее место для поведения финала Суперкубка… Не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг места проведения финала. "Зенит" же играл несколько финалов в Москве, все было нормально. Если "Спартак" проигнорирует этот матч, это будет как минимум недостойно по отношению к своим же болельщикам", - цитирует наставника Sport24.
В мае "Спартак" обыграл "Динамо" в финале Кубка России и стал обладателем трофея впервые с 2003 года. Теперь подопечные Паоло Ваноли примут участие в матче за Суперкубок страны. С красно-белыми сыграет действующий чемпион РПЛ "Зенит". Ранее в СМИ появилась информация, что "Лужники" не смогут принять встречу, в качестве места проведения поединка выступит Санкт-Петербург.
Семин: "Зенит" играл несколько финалов в Москве – игнорировать матч Суперкубка в Санкт-Петербурге недостойно
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о спорах относительно места проведения матча Суперкубка России.
Фото: РФС