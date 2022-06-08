"Когда чемпионский "Спартак" начал рушиться? Когда в тренерский штаб пришел Рианчо. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник… В 2017 мы выиграли чемпионство. В следующем сезоне заняли третье место… А уже в следующем сезоне пришел Рианчо. Тогда-то все и посыпалось", - цитирует футболиста Sport24.
Красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-лиги в сезоне 2016/2017, после чего взяли бронзовые медали национального первенства. В следующий раз москвичи стали призерами чемпионата страны под руководством Доменико Тедеско – это произошло по итогам розыгрыша 2020/2021.
В минувшей кампании "Спартак" завоевал Кубок России, обыграв в финале "Динамо". Победа в турнира стала для красно-белых первой с 2003 года.
Тимофеев: все в чемпионском "Спартаке" посыпалось, когда пришел Рианчо
Экс-футболист "Спартака" и полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеев высказался о причинах.
Фото: Sport24