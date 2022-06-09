"Тигиев, не в обиду ему, дурачок. Сам все просрал. У него были все данные, чтобы играть в футбол на высоком уровне. Он несерьезно относился к себе, делал все на пофигу. Поэтому и не заиграл", - цитирует Тимофеева Sport24.
Георгий Тигиев находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Его последним клубом был "Спартак", в который защитник перебрался из "Анжи" в 2017 году. После перехода Тигиев получил несколько повреждений, после которых уже не смог заиграть в московском клубе. Сообщалось, что у него возникли проблемы с соблюдением режима. Недавно стало известно, что Тигиев будет выступать за любительский клуб в медийной лиге.
Тимофеев: Тигиев, не в обиду ему, дурачок. Сам все просрал
Полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеев высказался о бывшем партнере по "Спартаку" Георгии Тигиеве.
Фото: ФК "Спартак"