- У него прекрасная левая нога и превосходный пас. Сочетание такой левой ноги, как у него, и умение отдавать передачи, как короткие, так и длинные - в Бразилии редкость. Кроме того, он универсал: если надо, Фассон сыграет в схеме с тремя защитниками, а при необходимости и на краю защиты выйдет в схеме с 4 игроками. Он не будет разрывать весь фланг, но в защите сыграет классно. Что касается огрехов, я бы отметил выбор позиции, - передает слова Пиментала "Евро-Футбол.ру".
8 июня московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с 21-летним бразильским центральным защитником Лукасом Фассоном. Соглашение футболиста с "железнодорожниками" подписано сроком на 4 года, он будет выступать за красно-зеленых под игровым номером 3. Сумма трансферной компенсации бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" составила, по данным портала Transfermarkt, 3 миллиона евро, стоимость игрока по оценке портала составляет 1,5 миллиона. В 2022 году Фассон провел за "Атлетико" 9 матчей во всех турнирах.
Бразильский журналист рассказал о навыках и тактических особенностях новичка "Локомотива" Фассона
Бразильский журналист Нилсон Пиментал подробно рассказал об особенностях подписавшего контракт с "Локомотивом" центрального защитника Лукаса Фассона.
Фото: Getty Images